Ингредиенты
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4 Курных яйца
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200 гр Сахара
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250 гр Сыра маскарпоне
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200 гр Муки
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4 Яблока
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1 пакетик (16 гр) Разрыхлителя
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1/2 ч.л Корицы
Указания
Итальянский яблочный пирог, который тает во рту. Итальянский рецепт яблочного пирога со сливочным сыром маскарпоне. Легкий рецепт, вкусного варианта классического итальянского яблочного пирога, который тает во рту. Тесто очень мягкое и вкусное благодаря маскарпоне, с запахом яблок и корицы.
Шаги
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1
Готово
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2
Готово
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Очистим и порежем на кубики не большие только два яблока. Соединим тесто с яблоками , аккуратно перемешаем и переложим тесто в форму для запекания диаметром приблизительно 24 см.
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3
Готово
40 - 45 минут.