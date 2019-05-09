Очистим и порежем на кубики не большие только два яблока. Соединим тесто с яблоками , аккуратно перемешаем и переложим тесто в форму для запекания диаметром приблизительно 24 см.

Нарежем оставшиеся два яблока на тонкие ломтики и разложим их по всей поверхности пирога. Посыпем пирог сахаром с корицей.