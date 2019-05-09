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Яблочный пирог, который тает во рту

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Ингредиенты

4 Курных яйца
200 гр Сахара
250 гр Сыра маскарпоне
200 гр Муки
4 Яблока
1 пакетик (16 гр) Разрыхлителя
1/2 ч.л Корицы

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Яблочный пирог, который тает во рту

Кухня:

Пирог, который тает во рту!

  • 50-55 минут
  • Легко

Ингредиенты

  • 4 Курных яйца
  • 200 гр Сахара
  • 250 гр Сыра маскарпоне
  • 200 гр Муки
  • 4 Яблока
  • 1 пакетик (16 гр) Разрыхлителя
  • 1/2 ч.л Корицы

Указания

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Итальянский яблочный пирог, который тает во рту. Итальянский рецепт яблочного пирога со сливочным сыром маскарпоне. Легкий рецепт, вкусного варианта классического итальянского яблочного пирога, который тает во рту. Тесто очень мягкое и вкусное благодаря маскарпоне, с запахом яблок и корицы.

Шаги

1
Готово

Миксером взбить яйца с сахаром. К пышной яичной массе добавить сыр маскарпоне , хорошо перемешать и добавить муку и разрыхлитель.
2
Готово

Очистим и порежем на кубики не большие только два яблока. Соединим тесто с яблоками , аккуратно перемешаем и переложим тесто в форму для запекания диаметром приблизительно 24 см.
Нарежем оставшиеся два яблока на тонкие ломтики и разложим их по всей поверхности пирога. Посыпем пирог сахаром с корицей.
3
Готово
40 - 45 минут.

Выпекать при 180 ° в течение 40 - 45 минут.
После приготовления дайте остыть в течение нескольких минут, затем выложите торт на тарелку. Приятного аппетита!

MARI

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